Тьерри Невиль: С самого начала сезона я чувствую себя комфортно в этой машине

Победитель Ралли Аргентины Тьерри Невиль прокомментировал результаты пятого этапа чемпионата мира по ралли.

«Когда я увидел его результат, то подумал: «Всё пропало, и если он не допустит ошибку, мне ничего не светит». Но он ошибся на следующем сплите и уступил 1,3 секунды, после чего с трудом бы смог победить.

Меня распирает гордость от того, как мы все сделали. Здорово, что мы догнали Элфина и так поборолись на финише.

Чемпионату нужны такие результаты. Нам нужно было заработать максимальное количество всех доступных очков.

С самого начала сезона я чувствую себя комфортно в этой машине. Да, я допустил несколько ошибок, но я точно знаю, где нужно поднажать, а где, наоборот, расслабиться по ходу этапов», - приводит слова Невиля Autosport.com.ru.