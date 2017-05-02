Тьерри Невиль: С самого начала сезона я чувствую себя комфортно в этой машине
Победитель Ралли Аргентины Тьерри Невиль прокомментировал
результаты пятого этапа чемпионата мира по ралли.
«Когда я увидел его результат, то подумал: «Всё пропало, и
если он не допустит ошибку, мне ничего не светит». Но он ошибся на следующем сплите и уступил 1,3
секунды, после чего с трудом бы смог победить.
Меня распирает гордость от того, как мы все сделали.
Здорово, что мы догнали Элфина и так поборолись на финише.
Чемпионату нужны такие результаты. Нам нужно было заработать
максимальное количество всех доступных очков.
С самого начала сезона я чувствую себя комфортно в этой
машине. Да, я допустил несколько ошибок, но я точно знаю, где нужно поднажать,
а где, наоборот, расслабиться по ходу этапов», - приводит слова Невиля Autosport.com.ru.