Виталий Петров: Прокатил девушку Квята по трассе в Сочи

Российский гонщик Виталий Петров рассказал о том, как для него прошел российский этап Формулы-1.

«У меня самого в Сочи была очень насыщенная программа. Я прилетел на трассу утром в четверг – проснулся в четыре утра и уже в 11 был в Сочи. Потом у нас почти сразу началась автограф-сессия с пилотами, которую я вел – на протяжении почти трех часов мы вели диалог с пилотами и болельщиками, я старался отвечать на все их вопросы, передавал их пилотам, тому же Дане Квяту.

В пятницу мы начали катать людей на гоночном такси. Я уже в восемь был на трассе, прокатил нескольких человек – мы устроили специальный розыгрыш для моих подписчиков: я сделал прямое включение из инстаграма, пригласив всех желающих. В целом подобные поездки стали одним из самых ярких моментов уик-энда. Я буквально заряжался эмоциями людей, старался сделать все, чтобы они получили максимум впечатлений.

Думаю, многие уже знают, что в числе прочих мы устроили отдельный заезд и для Келли Пике, девушки Даниила Квята. Он попросил сам. Мы сидели с ним на автограф-сессии, я делился планами, рассказывал о том, что мы будем делать – и он сказал: «Может, ты прокатишь мою девушку». В итоге все удалось организовать. Ей очень понравилось. Она милая и обаятельная. Но – сразу предвижу комментарии – никаких вопросов о личной жизни я не задавал.

Было много выступлений на телевидении. Я прокомментировал первую практику вместе с Алексеем Поповым и Натальей Фабричновой, потом был в студии и в субботу, и в воскресенье. Надеюсь, тем, кто следил за уик-эндом Ф1 в Сочи по телевизору, понравилось», - приводит слова Петрова Motorsport.com.

Напомним, победителем российского этапа стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас, второй - Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м.