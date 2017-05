Бобровский, Кросби и Макдэвид претендуют на приз лучшему игроку «регулярки» НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В число номинантов попали российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и его соотечественник из «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

The Hart Memorial Trophy is awarded to the player adjudged to be the most valuable to his team.



Here are the finalists... #NHLAwards pic.twitter.com/rEqWU2KKuD