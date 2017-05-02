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Бобровский, Кросби и Макдэвид претендуют на приз лучшему игроку «регулярки» НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В число номинантов попали российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и его соотечественник из «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Бобровский – лидер «регулярки» по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (93,1%). Кросби – лучший снайпер регулярного чемпионата, забросив 44 шайбы, а 20-летний Макдэвид, набравший 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, помог своей команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года.

Напомним, в прошлом году эта награда досталась форварду «Чикаго» Патрику Кейну. Из россиян «Харт Трофи» доставался Сергею Федорову, Евгению Малкину и трижды Александру Овечкину.

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