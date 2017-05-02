Петр Чех: Я чувствую злость и огорчение из-за поражения «Тоттенхэму»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Я чувствую злость и огорчение, потому что это совсем не тот матч, который мы хотели проиграть. Это поражение нас очень расстраивает.

Нам больно, ведь это был матч огромной важности для обеих команд. Им нужна была победа, чтобы сохранить шансы на титул. Нам нужна была победа, чтобы сохранить шансы на завоевание путевки в Лигу Чемпионов.

Конечно, мы очень расстроены, потому что это дерби Северного Лондона, это многое значит для фанатов, для клуба, для нас. Мы нуждались в трех очках, но в конце не получили ни одного», - сказал Чех.