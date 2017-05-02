Маурицио Арривабене: Я радуюсь от того , что у нас быстрая машина и два первоклассных гонщика

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал результаты Гран-при России.

«Так же как и все в команде, я радуюсь от того, что у нас быстрая машина и два первоклассных гонщика. Хочу подчеркнуть: два первоклассных гонщика!

Кими – не медленный. Возможно, в начале сезона ему нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к машине, но когда ему удается это сделать, он едет очень быстро», - сказал Арривабене.

Напомним, победителем российского этапа стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас, второй - Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м.