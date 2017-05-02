35 очков Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Торонто» в плей-офф НБА
В первом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Кливленд»
на домашней площадке обыграл «Торонто» со счетом 116:105 (30:18, 32:30, 34:26,
20:31).
Самым результативным стал игрок «Кавальерс» Леброн Джеймс, в
его активе 35 очков и 10 подборов.
В серии до четырех побед «Кливленд» повел в счете 1-0.
Второй матч противостояния состоится 4 мая и пройдет также в Кливленде.
НБА. Плей-офф
Второй раунд
Восточная конференция
Первый матч
Матч
Место и дата
02 мая 02:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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