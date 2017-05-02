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Антон Пушков: Понимали, что легкой прогулки не будет

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Центровой «Зенита» Антон Пушков подвел итог первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» взял верх над командой ВЭФ со счетом 93:81.

«У ВЭФ отличная команда с хорошими снайперами. У них есть игроки, которые могут забивать и из-под кольца, и с периметра. Когда мы готовились к сопернику и настраивались на него, то понимали, что легкой прогулки не будет», - приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит - ВЭФ - 93:81

Место и дата

01 мая 15:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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