Антон Пушков: Понимали, что легкой прогулки не будет
Центровой «Зенита» Антон Пушков подвел итог первого матча
четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» взял верх над
командой ВЭФ со счетом 93:81.
«У ВЭФ отличная команда с хорошими снайперами. У них есть игроки, которые могут забивать и из-под кольца, и с периметра. Когда мы готовились к сопернику и настраивались на него, то понимали, что легкой прогулки не будет», - приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».
Матч
Место и дата
01 мая 15:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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