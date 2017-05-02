Кросби получил травму головы в матче с «Вашингтоном» (видео)
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму
головы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
(0:1).
На шестой минуте первого периода Кросби получил два удара в голову, после борьбы за шайбу, затем упал и смог встать и покинуть лед только при помощи врачей.
Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф 29 летний канадец
набрал 11 очков (4+7) в семи матчах.
Стоит отметить, сегодня стало известно, что Кросби является номинантом на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку «регулярки» НХЛ.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция