Кросби получил травму головы в матче с «Вашингтоном» (видео)

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму головы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (0:1).

На шестой минуте первого периода Кросби получил два удара в голову, после борьбы за шайбу, затем упал и смог встать и покинуть лед только при помощи врачей.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф 29 летний канадец набрал 11 очков (4+7) в семи матчах.

Стоит отметить, сегодня стало известно, что Кросби является номинантом на престижную награду «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку «регулярки» НХЛ.