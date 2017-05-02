«Реал» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионом «Реал» сыграет с «Атлетико».

Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В последний раз команды встречались 8 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Испании, тогда матч завершился ничьей со счетом 1:1.