«Реал» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионом «Реал» сыграет с «Атлетико».
Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде
и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В последний раз команды встречались 8 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Испании, тогда матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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