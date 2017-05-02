«Вашингтон» обыграл в овертайме «Питтсбург», Кузнецов и Малкин забросили по шайбе
В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург»
на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрем с
передачи Александра Овечкина, Евгений Кузнецов, которому ассистировал Маркус
Юханссон и Кевин Шаттенкирк, забивший в овертайме, а у хозяев льда голами отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц, забившие с разницей в 50
секунд за две минуты до конца третьего периода, тем самым перевели игру в
овертайм.
В серии до четырех побед «Кэпиталз» одержал первую победу,
но все еще уступает в счете – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 4
мая и пройдет также в Питтсбурге.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Третий матч
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция