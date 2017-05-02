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«Вашингтон» обыграл в овертайме «Питтсбург», Кузнецов и Малкин забросили по шайбе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вашингтон» обыграл в овертайме «Питтсбург», Кузнецов и Малкин забросили по шайбе
Источник: Gettyimages.ru

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрем с передачи Александра Овечкина, Евгений Кузнецов, которому ассистировал Маркус Юханссон и Кевин Шаттенкирк, забивший в овертайме, а у хозяев льда голами отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц, забившие с разницей в 50 секунд за две минуты до конца третьего периода, тем самым перевели игру в овертайм.

В серии до четырех побед «Кэпиталз» одержал первую победу, но все еще уступает в счете – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 4 мая и пройдет также в Питтсбурге.

НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Третий матч

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3).

Место и дата

02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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