«Вашингтон» обыграл в овертайме «Питтсбург», Кузнецов и Малкин забросили по шайбе

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрем с передачи Александра Овечкина, Евгений Кузнецов, которому ассистировал Маркус Юханссон и Кевин Шаттенкирк, забивший в овертайме, а у хозяев льда голами отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц, забившие с разницей в 50 секунд за две минуты до конца третьего периода, тем самым перевели игру в овертайм.

В серии до четырех побед «Кэпиталз» одержал первую победу, но все еще уступает в счете – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 4 мая и пройдет также в Питтсбурге.

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