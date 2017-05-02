Ники Лауда: Никогда не видел, чтобы кто-либо под таким прессингом выиграл свою первую гонку

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда остался доволен победой Валттери Боттаса в гонке Гран При России.

«Валттери меня удивил, потому что первая в карьере победа была добыта в сложной борьбе с Феттелем. Он проделал фантастическую работу. Я никогда не видел, чтобы кто-либо под таким прессингом сумел выиграть свою первую гонку. Лучше выступить он не мог», - приводит слова Лауды Autosport.com.ru.

Напомним, победителем российского этапа стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас, второй - Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Кими Райкконен. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м.