Юрген Клопп: Мы многое сделали для победы над «Уотфордом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал
победу над «Уотфордом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Матч получился не простым. Хорошо начали, но потом Коутиньо
получил травму, это очень важный игрок для нас. Лаллана вышел на замену после
продолжительного восстановления от травмы.
Мы пытались создать момент и забить мяч, в итоге Джану
удалось забить великолепный мяч.
Мы многое сделали для этой победы. У соперника не было много моментов, но нам было сложно защищаться», - приводит слова Клоппа BBC.
Матч
Уотфорд - Ливерпуль - 0:1 (0:1)
Голы
Джан 45 (0:1).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос (Кабаселе, 19), Прёдль, Мариаппа, Янмат, Капу (Саксесс, 73), Дукуре, Клеверли, Ньянг, Дини, Амрабат (Окака Чука, 85)
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Коутиньо (Лаллана, 13 Клаван, 87), Лейва, Джан, Вейналдум, Фирмино, Ориги (Старридж, 85)
Предупреждения:
Прёдль, 48; Капу, 69; Саксесс, 90 - Лейва, 44
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
01 мая 22:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция