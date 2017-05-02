Юрген Клопп: Мы многое сделали для победы над «Уотфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Уотфордом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Матч получился не простым. Хорошо начали, но потом Коутиньо получил травму, это очень важный игрок для нас. Лаллана вышел на замену после продолжительного восстановления от травмы.

Мы пытались создать момент и забить мяч, в итоге Джану удалось забить великолепный мяч.

Мы многое сделали для этой победы. У соперника не было много моментов, но нам было сложно защищаться», - приводит слова Клоппа BBC.