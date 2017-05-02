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«Хьюстон» разгромил «Сан-Антонио» и повел в серии 1-0

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке уступил «Хьюстону» со счетом 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30).

Самым результативным стал игрок гостевой команды Тревор Ариза, в его активе 23 очка, 4 подбора и 2 передачи.

В серии до четырех побед «Рокетс» повели в счете 1-0. Второй матч противостояния состоится 4 матя и пройдет также в Сан-Антонио.

НБА. Плей-офф
Второй раунд
Западная конференция
Первый матч

Матч

Сан-Антонио - Хьюстон - 99:126

Место и дата

02 мая 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

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