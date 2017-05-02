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Шайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утра
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

В чемпионате России «Томь» уступила «Зениту», «Крылья» и «Оренбург» забили друг другу по одному мячу, а матч «Краснодар» – «Анжи» и вовсе завершился без забитых мячей. 

«Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Уотфорд».

Дубль Франко Васкеса не спас «Севилью» от поражения «Малаге».

Болельщики «Локомотива» признали Мануэля Фернандеша лучшим игроком минувшего месяца.

ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Ботафого».

Представители «Урала» и «Локомотива» провели виртуальный матч финала Кубка России в FIFA 17. 

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» в овертайме обыграл «Питтсбург», россияне в сумме в этом матче набрали пять очков. 

Капитан «Пингвинз» получил травму головы в первом периоде встречи с «Кэпиталз».

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский номинирован на престижную премию «Харт Трофи», которую вручают лучшему игроку «регулярки» НХЛ.

35 очков Леброна Джеймса помогли «Кливленду» победить «Торонто» в первом матче второго раунда плей-офф НБА.

В параллельном матче «Хьюстон» в гостях разгромил «Сан-Антонио».

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Атлетико», а вчера главные тренеры команд провели предматчевые пресс-конференции. Так Зинедин Зидан  признался в своей зависти Роналдо и Роналду, а Диего Симеоне заявил, что испытывает страх перед каждым матчем.

Видео дня: Красивый гол Эмре Джана в ворота «Уотфорда»

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