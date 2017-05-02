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Ибрагимович перенес операцию на колене

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно прооперирован, сообщает Sky Sports.

Напомним, шведский форвард получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

По прогнозам врачей, Ибрагимович сможет вернуться на поле только через 8-9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Златан больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». В его планах - подписать краткосрочный контракт с одним из клубов MLS и играть в США.

В текущем сезоне швед забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.  


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