Ибрагимович перенес операцию на колене
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно прооперирован, сообщает Sky Sports.
Напомним, шведский форвард получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Андерлехтом».
По прогнозам врачей, Ибрагимович сможет вернуться на поле только через 8-9 месяцев.
Ранее сообщалось, что Златан больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». В его планах - подписать краткосрочный контракт с одним из клубов MLS и играть в США.
В текущем сезоне швед забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.
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