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Головкин не будет присутствовать на поединке Альварес - Чавес

Источник:  FightnewsКомментарии

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, и IBF Геннадий Головкин не намерен приезжать на бой чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Напомним, этот поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

Головкин и Альварес планируют провести очный поединок до конца текущего года. Предположительно он состоится в сентябре. Однако все детали соглашения еще не урегулированы.

Ранее Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того, как организация предписала ему провести поединок с Головкиным.

Геннадий в своем последнем поединке в упорной борьбе сумел победить по очкам американца Дэниела Джейкобса.

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