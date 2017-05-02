Николай Димитров: «Локомотив» - фаворит финала Кубка России только на бумаге

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от финального матча за Кубок России-2016/17 с московским «Локомотивом».

- Наши соперники фавориты только на бумаге. Считаю, что в финальных играх вообще нет как такого фаворита или аутсайдера. Конечно, мы очень хотим добиться успеха для себя, для клуба и для всего города. Это может стать историческим достижением. И мы сделаем всё, чтобы привести кубок в Екатеринбург.

Безусловно, мы все мечтаем попробовать свои силы в Европе. Это будет новым опытом для нас, матчи на международной арене всегда помогают игрокам обрести уверенность, - рассказал Димитров.

Напомним, финал Кубка России начнется сегодня в 18:45 по московскому времени в Сочи. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» - «Локомотив». Клуб из Екатеринбурга имеет возможность впервые в истории завоевать этот трофей.

Матч Урал - Локомотив Место и дата 02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция







