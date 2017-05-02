Диего Симеоне: Очень надеюсь, что судья в нашем матче с «Реалом» будет незаметен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне надеется на то, что работа судей не повлияет на результат матча команды с «Реалом».

- Мы знаем, насколько трудно быть арбитром в таких матчах. Сложность работы обусловлена и царящей на стадионе атмосферой. Но мы надеемся, что судья матча с «Реалом» будет на поле предельно незаметен, чтобы мы могли наслаждаться только игрой, — заявил Симеоне.

Напомним, матч «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Главным арбитром будет британец Мартин Аткинсон.