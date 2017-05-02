Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследования

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии капитана команды Сидни Кросби после третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».

- «Питтсбург» по-прежнему в порядке. Наша команда билась до последнего. Все могло сложиться иначе. Мне понравился уровень борьбы.

Травма Кросби? Пока нет конкретной информации по всем нашим травмированным. Их обследуют и тогда можно будет делать выводы, - заявил Салливан.

Напомним, в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрем, Евгений Кузнецов и Кевин Шаттенкирк, забивший в овертайме, а у хозяев льда голами отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц, забившие с разницей в 50 секунд за две минуты до конца третьего периода, тем самым перевели игру в овертайм.

Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут 33 секунды помимо гола записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин отыграл 19 минут и отдал один голевой пас, а россиянин из «Пингвинз» провел на льду почти 22 минуты, помимо заброшенной шайбы отдал голевой пас и был признан третьей звездой встречи.

В серии до четырех побед «Кэпиталз» одержал первую победу, но все еще уступает в счете – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 4 мая и пройдет также в Питтсбурге.