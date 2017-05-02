Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследования
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о состоянии капитана команды Сидни Кросби после третьего матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».
- «Питтсбург» по-прежнему в порядке. Наша команда билась до последнего. Все могло сложиться иначе. Мне понравился уровень борьбы.
Травма Кросби? Пока нет конкретной информации по всем нашим травмированным. Их обследуют и тогда можно будет делать выводы, - заявил Салливан.
Напомним, в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Вашингтону» со счетом 2:3.
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрем, Евгений Кузнецов и Кевин Шаттенкирк, забивший в овертайме, а у хозяев льда голами отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц, забившие с разницей в 50 секунд за две минуты до конца третьего периода, тем самым перевели игру в овертайм.
Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут 33 секунды помимо гола записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин отыграл 19 минут и отдал один голевой пас, а россиянин из «Пингвинз» провел на льду почти 22 минуты, помимо заброшенной шайбы отдал голевой пас и был признан третьей звездой встречи.
В серии до четырех побед «Кэпиталз» одержал первую победу, но все еще уступает в счете – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 4 мая и пройдет также в Питтсбурге.
Кросби получил травму головы в матче с «Вашингтоном» (видео)
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция