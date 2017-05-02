Николай Димитров: С Поповым сидели за одной партой, и он украл сэндвичи из моей школьной сумки

Болгарский хавбек «Урала» Николай Димитров рассказал историю своего знакомства с полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым.

- Как вы познакомились с Ивелином Поповым?

- Мы с ним знакомы с ранних лет. С первого дня, как я пришел в академию «Левски». В школе мы всегда сидели за одной партой, жили в одной комнате, всё делали вместе. И до сих пор мы очень близкие друзья. Ивелин, как и раньше, остался хорошим парнем, хоть и делает сумасшедшие поступки.

- Можете вспомнить хотя бы один из них?

- Конечно! В первый мой день в школе мама положила мне с собой несколько сэндвичей. Ивелин украл их из моей сумки, а потом мне же их и продал примерно за два лева. Я забыл, что у меня были с собой сэндвичи, и не знал, что покупаю свои же бутерброды. Потом Ивелин все мне рассказал, и мы вместе посмеялись, - цитируют Димитрова «Известия».

Напомним, сегодня «Урал» сыграет финальный матч Кубка России-2016/17 с московским «Локомотивом».

Ивелин Попов играет за «Спартак» с 2015 года.

