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Защитник «Металлурга» Антипин продолжит карьеру в Северной Америке, Семин и Сантала покидают клуб

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Магнитогорский «Металлург» подтвердил информацию о том, что защитник Виктор Антипин покидает команду по окончании текущего сезона.

По информации официального сайта клуба, «Металлург» сохранил права на игрока в КХЛ. Антипин продолжит карьеру за океаном. В прошедшем сезоне защитник провел 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+16».

Также «Металлург» объявил о том, что не будут продлены контракты с двукратным чемпионом мира Александром Семиным, а также финским нападающим Томми Санталой.



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