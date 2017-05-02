Защитник «Металлурга» Антипин продолжит карьеру в Северной Америке, Семин и Сантала покидают клуб

Магнитогорский «Металлург» подтвердил информацию о том, что защитник Виктор Антипин покидает команду по окончании текущего сезона.

По информации официального сайта клуба, «Металлург» сохранил права на игрока в КХЛ. Антипин продолжит карьеру за океаном. В прошедшем сезоне защитник провел 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+16».

Также «Металлург» объявил о том, что не будут продлены контракты с двукратным чемпионом мира Александром Семиным, а также финским нападающим Томми Санталой.