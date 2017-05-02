Таурази стала MVP чемпионата России

читайте также

УГМК в пяти матчах выиграл серию у «Динамо» и стал чемпионом России Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК одолели курское «Динамо» в пятом решающем матче финального противостояния чемпионата России.

Лукас Мондело: УГМК заявил на матч новых игроков, у нас такой возможности нет Главный тренер «Динамо» (Курск) Лукас Мондело прокомментировал четвертый матч финальной серии плей-офф премьер-лиги с УГМК (75:82).

Олаф Ланге: Это самый напряженный финал за пять лет Главный тренер УГМК Олаф Ланге подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф премьер-лиги с «Динамо» из Курска (82:75).

Татьяна Видмер: В январе я поняла, что мы выиграем Евролигу Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер рассказала о своих эмоциях после победы команды в Евролиге.

Баскетболистки курского «Динамо» выиграли Евролигу, победив в финале «Фенербахче» В финальном матче женской Евролиги курское «Динамо» обыграло «Фенербахче» со счетом 77:63.

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Прагу» и вышли в финал Евролиги В полуфинальном матче Евролиги баскетболистки курского «Динамо» обыграли чешскую «Прагу» со счетом 87:80 (24:26, 22:18, 14:17, 17:16, 10:3).

Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал Евролиги В полуфинальном матче действующие чемпионки Евролиги, баскетболистки екатеринбургского УГМК усутпили «Фенербахче» со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21).

Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной России Центровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.

Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 «Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.

Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала Евролиги Первый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».

Курское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в Евролиге Баскетболистки курского «Динамо» в матче второго тура Евролиги нанесли поражение «Фенербахче».

Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать! В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка России Форвард екатеринбургского клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в Курске Финала четырех Кубка России.

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

Евгения Белякова: Пока не знаю, вернусь ли в НБА Завершив сезон за океаном в качестве чемпионки женской НБА, Евгения Белякова вернулась в Россию и сразу окунулась в сезон европейский.

Белякова стала победительницей НБА в составе «Лос-Анджелеса» Российская баскетболистка Евгения Белякова стала чемпионкой женской НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Спаркс».

«Надежда» и УГМК попали в одну группу Евролиги Российские клубы УГМК из Екатеринбурга и «Надежда» из Оренбурга попали в одну группу в розыгрыше женской Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.

Ольга Артешина: Мы свою задачу выполнили, еду болеть за ЦСКА Лидер УГМК Ольга Артешина рассказала о победах в завершившемся сезоне и планах на ближайшее будущее.