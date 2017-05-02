Таурази стала MVP чемпионата России
Защитник УГМК Дайана
Таурази признана самым ценным игроком чемпионата России.
Накануне УГМК в 11-й раз стал чемпионом России, выиграв в решающем пятом матче финальной серии у курского «Динамо» (83:82). В финале Таурази набрала 33 очка.
В символическую пятерку чемпионата вошли:
разыгрывающая: Анна Круз («Динамо», Курск);
атакующий защитник: Энджел Маккотри («Динамо», Курск);
легкий форвард: Ннемкади Огвумике («Динамо», Курск);
тяжелый форвард: Аманда Базуку («Надежда», Оренбург);
центровая: Бриттни Грайнер (УГМК, Екатеринбург).
Напомним, четырехкратная олимпийская чемпионка Таурази выступает за УГМК с 2012 года.
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