Мино Райола: Операция Ибрагимовича прошла успешно, его карьере ничто не угрожает
Агент Мино Райола убежден в том, что нападающий Златан Ибрагимович сможет продолжить карьеру после операции на колене.
- Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Его ждет полное восстановление. Полученная травма была не из тех, после которых футболисты завершают карьеру.
Златан начал реабилитацию в центре в Питтсбурге. Ни он, ни члены медицинского штаба не готовы к комментариям на данный момент, информация поступит позже, - заявил Райола.
По прогнозам врачей, Ибрагимович сможет вернуться на поле только через 8-9 месяцев.
Ранее сообщалось, что Златан больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». В его планах - подписать краткосрочный контракт с одним из клубов MLS и играть в США.В текущем сезоне швед забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.
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