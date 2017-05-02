Мино Райола: Операция Ибрагимовича прошла успешно, его карьере ничто не угрожает

Агент Мино Райола убежден в том, что нападающий Златан Ибрагимович сможет продолжить карьеру после операции на колене.

- Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Его ждет полное восстановление. Полученная травма была не из тех, после которых футболисты завершают карьеру.

Златан начал реабилитацию в центре в Питтсбурге. Ни он, ни члены медицинского штаба не готовы к комментариям на данный момент, информация поступит позже, - заявил Райола.

По прогнозам врачей, Ибрагимович сможет вернуться на поле только через 8-9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Златан больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». В его планах - подписать краткосрочный контракт с одним из клубов MLS и играть в США.

В текущем сезоне швед забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.