В 26-м туре премьер-лиги – лучшая посещаемость с ноября
Матчи 26-го тура премьер-лиги посетили 104821 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 13103 человека. Стадионы заполнились на 54%.
Отметим, что это лучшая посещаемость с середины ноября (14-й тур).
Самым посещаемым стал матч «Краснодар» – «Анжи», который собрал 27658 зрителей. Игра ЦСКА – «Спартак» на втором месте – 27352. А самая малочисленная аудитория была у матча «Уфа» – «Арсенал» – всего 5862 болельщика.
После 26-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11403 человека.
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