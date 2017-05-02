Президент UFC Дэйна Уайт: Бокс умирал, но теперь у него есть настоящий чемпион в лице Джошуа
Президент UFC Дэйна Уайт поздравил британца Энтони Джошуа с победой в титульном бою над Владимиром Кличко.
«Бокс умирал в ожидании настоящего, зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он есть – это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!», - написал Уайт.
Напомним, Энтони Джошуа в минувшую субботу нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами по двум версиям - IBF и WBA.
Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).
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