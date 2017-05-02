«Барселона» рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину

«Барселона» определилась с кандидатами на позицию крайнего защитника, если переговоры с «Арсеналом» о возвращении Эктора Бельерина не увенчаются успехом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что каталонцы готовы потратить 100 миллионов евро на двух крайних защитников и центрального полузащитника.

Приоритетным вариантом на правый фланг обороны в клубе считают 22-летнего Бельерина, который является выпускником академии «Ла Масии».

Однако если вернуть своего воспитанника не удастся, «Барселона» переключит внимание на Сесара Аспиликуэту из «Челси» и Бенджамина Хенрихса из «Байера».

27-летний испанец Аспиликуэта проводит пятый сезон в «Челси», а на родине играл за «Осасуну» (2007-2010).

Хенрихс дебютировал в бундеслиге 20 сентября 2015 года в возрасте 18 лет. С тех пор он провел в чемпионате за «Байер» 35 матчей и сделал три голевые передачи.