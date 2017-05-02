Касаткина и Павлюченкова претендуют на звание лучшей теннисистки апреля
Две россиянки вошли в число претенденток на звание лучшей теннисистки апреля по версии WTA.
На этот приз также номинированы француженка Кристина Младенович, обыгравшая на турнире в Штутгарте Марию Шарапову, и немка Лаура Зигемунд, сообщает RT на русском.
Напомним, Касаткина ранее стала кандидатом на звание «Прорыв месяца».
Имя лучшей теннисистки прошедшего месяца будет объявлено 5 мая.
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