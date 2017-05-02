Касаткина и Павлюченкова претендуют на звание лучшей теннисистки апреля

Кристина Младенович: Победа над Шараповой? В такие дни нужно быть совсем немного лучше

19-я ракетка мира Кристина Младенович оценила свою игру в полуфинале турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте c Марией Шараповой из России (3:6, 7:5, 6:4).