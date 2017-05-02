Роман Павлюченко: Матч Россия – Англия – самый запоминающийся в моей карьере

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о самом памятном матче в своей карьере.

– Конечно же, отборочный матч к чемпионату Европы-2008, Россия — Англия. Тут все очевидно. Потому что это была Англия, потому что было 85 тысяч болельщиков на «Лужниках» и потому что это были два моих забитых мяча. То, что происходило во время игры и после ее окончания, не передать словами. Но это запомнится на всю жизнь. Не один раз пересматривал голы этого матча или видео того, что происходило после, – цитирует Павлюченко «Знак».

Сегодня «Урал» сыграет с «Локомотивом» финальный матч Кубка России-2016/17.