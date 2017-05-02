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Виталий Фридзон: Люблю чувства, которые испытываешь во время «Финала четырех»

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон подвел итоги серии ¼ финала Евролиги с «Басконией» (3-0) и высказался о «Финале четырех»

«Была тяжелая серия, трудные матчи. В Витории здорово играли, агрессивно, но снова потеряли преимущество и ушли в ненужную концовку. Могли легче выиграть. Слава Богу, что закончили удачно. Рад, что мы победили очень хорошую команду и идем дальше. Нас сначала ждет плей-офф Единой лиги, а затем «Финал четырех».

«Финал четырех» – это кульминация сезона, конец пути. Собираются четыре лучшие команды Европы, большой ажиотаж. Люблю те чувства, которые испытываешь во время «Финала четырех». Ты фокусируешься только на этих играх. Можно сравнить с матчами за сборную на чемпионате мира или Олимпиаде. В такие моменты понимаешь, ради чего все это нужно терпеть, тренироваться. Ну а выиграть «Финал четырех» – это вообще незабываемое впечатление», – приводит «Российская газета» слова Фридзона.

Напомним, в полуфинале соперником ЦСКА станет победитель серии «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес». Во вторник решающий матч серии пройдет в Пирее.

Добавим, что «Финал четырех» пройдет 19-21 мая в Стамбуле.

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