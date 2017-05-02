Оздоев и Дюрица пожелали удачи «Локомотиву» в финале Кубка России
Бывшие футболисты «Локомотива» Магомед Оздоев и Ян Дюрица пожелали удачи московскому клубу в финальном матче Кубка России с «Уралом».
– Удачи сегодня, парни! – написал Дюрица в инстаграме.
– Кубок должен быть на Черкизово. Удачи, парни, – написал Оздоев.
Финал Кубка России начнется сегодня в 18:45 по московскому времени в Сочи. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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