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Оздоев и Дюрица пожелали удачи «Локомотиву» в финале Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывшие футболисты «Локомотива» Магомед Оздоев и Ян Дюрица пожелали удачи московскому клубу в финальном матче Кубка России с «Уралом».

– Удачи сегодня, парни! – написал Дюрица в инстаграме.

– Кубок должен быть на Черкизово. Удачи, парни, – написал Оздоев.

Финал Кубка России начнется сегодня в 18:45 по московскому времени в Сочи. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Good Luck today guys!!!👊

Публикация от Jan Durica (@durica28)

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок России-2016/17?

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