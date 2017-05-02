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В Сочи стартовал командный чемпионат России по шахматам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

1 мая в Сочи стартовал командный чемпионат страны.

В турнире Премьер-лиги 8 команд играют по круговой системе. В составы входят 6 основных участников и два запасных.

Победитель определяется по сумме матчевых очков. Дополнительные показатели при дележе мест: 1. Сумма индивидуальных очков 2. Личные встречи 3. Число командных побед 4. Лучшие результаты по доскам.

Команды, занявшие первые 4 места, получают право выступить в клубном Кубке Европы.

Составы команд-фаворитов

«Сибирь-Сириус»: Владимир Крамник (2811), Шахрияр Мамедьяров (2772), Аниш Гири (2785), Ян Непомнящий (2751), Александр Грищук (2750), Дмитрий Андрейкин (2723), Антон Коробов (2688), Денис Хисматуллин (2651).

«Медный всадник»: Петр Свидлер (2755), Никита Витюгов (2731), Максим Матлаков (2714), Максим Родштейн (2698), Владимир Федосеев (2690), Ильдар Хайруллин (2624), Алексей Гоганов (2592).

ШСМ «Legacy Square Capital»: Владимир Малахов (2712), Евгений Наер (2682), Вадим Звягинцев (2661), Даниил Дубов (2660), Борис Грачев (2658), Иван Попов (2618), Григорий Опарин (2604), Максим Вавулин (2599).

«Малахит»: Анатолий Карпов (2624), Алексей Широв (2654), Александр Рязанцев (2659), Сергей Рублевский (2682), Александр Мотылев (2665), Игорь Коваленко (2657), Игорь Лысый (2643), Андрей Шариязданов (2529). 

Результаты 1 тура. «Сибирь» – «Ладья» 4,5:1,5, «Малахит» – ШФ ЦФО 3:3, «Медный всадник» – СДЮСШОР 3,5:2,5, ШСМ – «Жигули» 4:2.

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