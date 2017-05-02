В Сочи стартовал командный чемпионат России по шахматам

Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.

Александра Костенюк стала чемпионкой России по шахматам Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин. За тур до окончания соревнований победу на турнире себе обеспечила Александра Костенюк.

Россиянка Наталья Погонина выиграла вторую партию матч 1/4 финала чемпионата мира у китаянки Чжао Сюэ и сравняла счет в противостоянии.

Погонина, играя черными, сравняла счет в четвертьфинале ЧМ в Сочи Россиянка Наталья Погонина выиграла вторую партию матч 1/4 финала чемпионата мира у китаянки Чжао Сюэ и сравняла счет в противостоянии.

Женский чемпионат мира по шахматам пройдет с 16 марта по 7 апреля на Красной Поляне в Сочи, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Женский чемпионат мира по шахматам-2015 пройдёт в Сочи Женский чемпионат мира по шахматам пройдет с 16 марта по 7 апреля на Красной Поляне в Сочи, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Валентина Гунина защитила титул чемпионки страны по шахматам, одержав победу в Суперфинале национального первенства, которое завершилось сегодня в Казани.

Гунина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам

Гунина в третий раз стала чемпионкой России по шахматам Валентина Гунина защитила титул чемпионки страны по шахматам, одержав победу в Суперфинале национального первенства, которое завершилось сегодня в Казани.

27-летний екатеринбургский гроссмейстер Игорь Лысый одержал победу в Суперфинале первенства страны, который завершился сегодня в Казани.

Лысый впервые стал чемпионом России по шахматам 27-летний екатеринбургский гроссмейстер Игорь Лысый одержал победу в Суперфинале первенства страны, который завершился сегодня в Казани.

Валентина Гунина завоевала титул чемпионки России по шахматам 2011 года, сыграв вничью с Баирой Ковановой черными фигурами в заключительном туре суперфинала.

Шахматы. Гунина стала чемпионкой России Валентина Гунина завоевала титул чемпионки России по шахматам 2011 года, сыграв вничью с Баирой Ковановой черными фигурами в заключительном туре суперфинала.