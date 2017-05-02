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КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисциплинарных санкциях к ЦСКА и «Спартаку» по итогам матча команд в 26-м туре премьер-лиги.

«Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику. Также рассмотрим неправомерные действия зрителей, приведшие к задымлению трибуны и неоднократным остановкам матча. Рассмотрим сжигание атрибутики ФК «Спартак», скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннеров с ненормативной лексикой.

Болельщики «Спартака» также использовали пиротехнику и бросали ее. Также были неправомерные действия, приведшие к задымлению трибуны. Спартаковские болельщики тоже сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. Кроме того, от пяти до семи человек сидели на заградительной сетке, и была демонстрация несогласованных баннеров», – приводит «Р-Спорт» слова Григорьянца.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» (1:2) прошел 30 апреля на «Арене ЦСКА».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Спартак - 1:2 (1:1)

Голы

Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)

Предупреждения:

Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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