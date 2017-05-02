КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби
Председатель КДК РФС
Артур Григорьянц высказался о дисциплинарных санкциях к ЦСКА и «Спартаку» по
итогам матча команд в 26-м туре премьер-лиги.
«Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику. Также рассмотрим
неправомерные действия зрителей, приведшие к задымлению трибуны и неоднократным
остановкам матча. Рассмотрим сжигание атрибутики ФК «Спартак», скандирование
ненормативной лексики и демонстрацию баннеров с ненормативной лексикой.
Болельщики «Спартака» также использовали пиротехнику и бросали ее. Также были неправомерные действия, приведшие к задымлению трибуны. Спартаковские болельщики тоже сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. Кроме того, от пяти до семи человек сидели на заградительной сетке, и была демонстрация несогласованных баннеров», – приводит «Р-Спорт» слова Григорьянца.
Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» (1:2) прошел 30 апреля на «Арене ЦСКА».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Адриано 32 (0:1). Березуцкий А. 45 (1:1). Глушаков 51 (1:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 46), Фернандес, Васин (Чалов, 90), Березуцкий В., Березуцкий А., Головин, Вернблум, Ионов (Оланаре, 64), Натхо, Витиньо
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Адриано (Зе Луиш, 46)
Предупреждения:
Васин, 55; Тошич, 89 - Джикия, 45; Ещенко, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:15, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция