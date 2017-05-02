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«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» выступил с заявлением в связи с эпизодами, в которых, по мнению клуба, решения арбитров повлияли или могли повлиять на результаты домашних матчей с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0).

«Краснодар» привел по два эпизода из каждого матча, в которых судьи принимали решения в пользу соперников «быков».

«Хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.

Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона.

Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в премьер-лиге всего 16 клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол. 

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и  обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», – говорится в заявлении «Краснодара».

Матч

Краснодар - Анжи - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)

Предупреждения:

Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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