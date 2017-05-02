Артем Фидлер: Очень запомнился гол, который я забил «Спартаку» с 35 метров (видео)
Полузащитник «Урала» Артем Фидлер рассказал о самом запоминающемся моменте в своей карьере.
– Самый памятный момент – это матч со «Спартаком» в Кубке России в 2006 году. Мы тогда вели со счетом 2:0, а в итоге сыграли 2:2. Тогда у нас был особый настрой – мы играли в футбольной национальной лиге, а «Спартак» в премьер-лиге. Я забил гол метров с 35, очень запомнился мне этот мяч. Я знаю, что умею так бить, недавно вот «Локомотиву» похожий забил, – цитирует Фидлера «Знак».
Сегодня «Урал» сыграет с «Локомотивом» финальный матч Кубка России-2016/17.
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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