Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Фидлер: Очень запомнился гол, который я забил «Спартаку» с 35 метров (видео)

Источник:  Znak.comКомментарии

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер рассказал о самом запоминающемся моменте в своей карьере.

– Самый памятный момент – это матч со «Спартаком» в Кубке России в 2006 году. Мы тогда вели со счетом 2:0, а в итоге сыграли 2:2. Тогда у нас был особый настрой – мы играли в футбольной национальной лиге, а «Спартак» в премьер-лиге. Я забил гол метров с 35, очень запомнился мне этот мяч. Я знаю, что умею так бить, недавно вот «Локомотиву» похожий забил, – цитирует Фидлера «Знак».

Сегодня «Урал» сыграет с «Локомотивом» финальный матч Кубка России-2016/17. 

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дербиПредседатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисциплинарных санкциях к ЦСКА и «Спартаку» по итогам матча команд в 26-м туре премьер-лиги.Оздоев и Дюрица пожелали удачи «Локомотиву» в финале Кубка РоссииБывшие футболисты «Локомотива» Магомед Оздоев и Ян Дюрица пожелали удачи московскому клубу в финальном матче Кубка России с «Уралом».Роман Павлюченко: Матч Россия – Англия – самый запоминающийся в моей карьереНападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о самом памятном матче в своей карьере.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третий«Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых составляет 31210 человек.В 26-м туре премьер-лиги – лучшая посещаемость с ноябряМатчи 26-го тура премьер-лиги посетили 104821 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 13103 человека. Стадионы заполнились на 54%.Роман Емельянов: Выиграем кубок – исполню танец «шмеля и майонеза»Роман Емельянов: Выиграем кубок – исполню танец «шмеля и майонеза»2 мая в Сочи «Урал» может завоевать свой первый трофей – Кубок России.Николай Димитров: С Поповым сидели за одной партой, и он украл сэндвичи из моей школьной сумкиБолгарский хавбек «Урала» Николай Димитров рассказал историю своего знакомства с полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым.«Если доживем до пенальти, то Кубок наш». Обзор гостевых «Локо» и «Урала»«Если доживем до пенальти, то Кубок наш». Обзор гостевых «Локо» и «Урала»2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится финал Кубка России.Николай Димитров: «Локомотив» – фаворит финала Кубка России только на бумагеПолузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от финального матча за Кубок России-2016/17 с московским «Локомотивом».Эйфория «Спартака», судейская ошибка в пользу «Зенита» и финал Кубка (видео)Эйфория «Спартака», судейская ошибка в пользу «Зенита» и финал Кубка (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Урал» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск)В рамках финального матча Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом».Григорий Иванов: Шампанское само найдетсяГригорий Иванов: Шампанское само найдетсяВ преддверии финального матча Кубка России президент «Урала» ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».Цифры говорят. «Урал» – «Локомотив»: в кубке пока ничьяЦифры говорят. «Урал» – «Локомотив»: в кубке пока ничья«Советский спорт» анонсирует финал Кубка России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив», языком цифр.Представители «Урала» и «Локомотива» сразились в FIFA 17Представители «Урала» и «Локомотива» сразились в FIFA 17В преддверии финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» киберффутболисты этих команд провели свой поединок.Вячеслав Кротов: Не скажу, что «Уфе» повезло – победа закономернаНападающий «Уфы» Вячеслав Кротов после победы над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что не согласен с тем, что его команде повезло в концовке.Скандал? ЦСКА сознательно отдавал чемпионство «Спартаку»?Скандал? ЦСКА сознательно отдавал чемпионство «Спартаку»?Сразу несколько СМИ распространили вчера слова одного из футбольных чиновников о том, что в матче ЦСКА – «Спартак» отсутствовала борьба.Илья Геркус: Думаю, проведение финала Кубка России в Сочи можно сделать традициейПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус предложил сделать традицией проведение финала Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.Валерий Чуперка: Будем стараться ловить «Спартак» на контратакахПолузащитник «Томи» Валерий Чуперка поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие срокиПолузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое ближайшее время – через два тура.Павел Гусев: С психологической точки зрения у «Урала» есть преимущество перед «Локомотивом»Бывший главный тренер «Урала» Павел Гусев считает, что уральский клуб имеет психологический перевес перед московским «Локомотивом» накануне финального матча Кубка России.
Футбол
«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третий
Футбол
Мино Райола: Операция Ибрагимовича прошла успешно, его карьере ничто не угрожает
Хоккей
Защитник «Металлурга» Антипин продолжит карьеру в Северной Америке, Семин и Сантала покидают клуб
Футбол
Сегодня «Краснодар» сделает два официальных заявления
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Артем Фидлер
Артем Фидлервсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости