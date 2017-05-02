Артем Фидлер: Очень запомнился гол, который я забил «Спартаку» с 35 метров (видео)

читайте также

КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисциплинарных санкциях к ЦСКА и «Спартаку» по итогам матча команд в 26-м туре премьер-лиги.

Оздоев и Дюрица пожелали удачи «Локомотиву» в финале Кубка России Бывшие футболисты «Локомотива» Магомед Оздоев и Ян Дюрица пожелали удачи московскому клубу в финальном матче Кубка России с «Уралом».

Роман Павлюченко: Матч Россия – Англия – самый запоминающийся в моей карьере Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о самом памятном матче в своей карьере.

«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третий «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых составляет 31210 человек.

В 26-м туре премьер-лиги – лучшая посещаемость с ноября Матчи 26-го тура премьер-лиги посетили 104821 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 13103 человека. Стадионы заполнились на 54%.

Роман Емельянов: Выиграем кубок – исполню танец «шмеля и майонеза» 2 мая в Сочи «Урал» может завоевать свой первый трофей – Кубок России.

Николай Димитров: С Поповым сидели за одной партой, и он украл сэндвичи из моей школьной сумки Болгарский хавбек «Урала» Николай Димитров рассказал историю своего знакомства с полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым.

«Если доживем до пенальти, то Кубок наш». Обзор гостевых «Локо» и «Урала» 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи состоится финал Кубка России.

Николай Димитров: «Локомотив» – фаворит финала Кубка России только на бумаге Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от финального матча за Кубок России-2016/17 с московским «Локомотивом».

Эйфория «Спартака», судейская ошибка в пользу «Зенита» и финал Кубка (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Урал» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 18:45 (мск) В рамках финального матча Кубка России «Урал» сыграет с «Локомотивом».

Григорий Иванов: Шампанское само найдется В преддверии финального матча Кубка России президент «Урала» ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».

Цифры говорят. «Урал» – «Локомотив»: в кубке пока ничья «Советский спорт» анонсирует финал Кубка России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив», языком цифр.

Представители «Урала» и «Локомотива» сразились в FIFA 17 В преддверии финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» киберффутболисты этих команд провели свой поединок.

Вячеслав Кротов: Не скажу, что «Уфе» повезло – победа закономерна Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов после победы над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что не согласен с тем, что его команде повезло в концовке.

Скандал? ЦСКА сознательно отдавал чемпионство «Спартаку»? Сразу несколько СМИ распространили вчера слова одного из футбольных чиновников о том, что в матче ЦСКА – «Спартак» отсутствовала борьба.

Илья Геркус: Думаю, проведение финала Кубка России в Сочи можно сделать традицией Президент московского «Локомотива» Илья Геркус предложил сделать традицией проведение финала Кубка России на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Валерий Чуперка: Будем стараться ловить «Спартак» на контратаках Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 26-го тура РФПЛ (0:2).

Александр Самедов: Верю, что «Спартак» станет чемпионом в кратчайшие сроки Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что его клуб станет чемпионом России в самое ближайшее время – через два тура.