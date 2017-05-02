Владимир Эштреков: «Локомотив» в финале Кубка не будет играть спустя рукава, но «Урал» будет цепляться

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями в преддверии финала Кубка России «Урал» - «Локомотив».

- Финал Кубка состоит из одной игры. Раз и «Урал», и «Локомотив» дошли до финала, то оба клуба заслужили этой игры. Я уверен, что обе команды ставят перед собой задачу выиграть. Для «Локомотива» Кубок важен, пусть он будет уже седьмым в их истории. Но для «Урала» этот трофей еще более престижный. Команда еще ничего не выигрывала. Тем не менее, «Локомотив» не будет играть спустя рукава, он тоже хочет увеличить свою кубковую историю. Нас ждет бескомпромиссный матч.

Готов ли «Урал» к еврокубкам? Пока рано об этом говорить. Конечно, «Локомотив» более опытен и имеет историю выступления в Лиге Европы. Но я думаю, что если все-таки «Урал» сегодня выиграет, то у команды будет достаточно времени, чтобы подготовится к европейскому турниру. На сегодняшний день для клубов важна финальная игра Кубка России и победа в ней. Нужно подойти к этому матчу в своей лучшей форме, с физической и психологической стороны.

В этой встрече может произойти всякое. Тут нельзя однозначно назвать фаворита. Как «Локомотив» знает все самые сильные и слабые стороны «Урала», так и наоборот. Тренеры и игроки досконально изучили игру соперника, поэтому для них сегодня сюрпризов быть не должно. В составе «Локомотива» есть более опытные игроки, но для «Урала» финал Кубка – это огромный шанс впервые выиграть значимый трофей. Команда будет цепляться за него.

Я жду красивой содержательной игры от обоих клубов, пусть матч будет зрелищным для болельщиков, - сказал Эштреков.

Напомним, что игра состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало - в 18:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.