Представлены комплекты формы «Урала» и «Локомотива» на финал Кубка России
Сегодня «Урал» и «Локомотив» определят обладателя Кубка России по футболу-2016/17.
Представлены комплекты игровых форм обеих команд:
Игровая форма #ФКУрал и @fclm_official на финальный матч Кубка России! pic.twitter.com/kkH4unOTa4— ФК Урал (@FCURAL) 2 мая 2017 г.
Матч начнется сегодня в 18:45 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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