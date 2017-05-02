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Андрей Будогосский: Не знаю, что имел в виду «Краснодар», наши арбитры честные и порядочные

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава департамента и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о заявлении «Краснодара», который выступил с обращением к болельщикам и футбольной общественности в связи с судейством в последних домашних матчах команды.

«Не знаю, что имел в виду «Краснодар» – нужно спросить об этом у того, кто составлял заявление. Но я знаю, что наши арбитры порядочные и честные. И я полностью им доверяю», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.

Отметим, что «Краснодар» в частности предложил «российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему».

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