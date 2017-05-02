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Китайцы будут развивать шорт-трек и настольный теннис в Якутске

Источник:  ЯСИАКомментарии

Республика Якутия договорилась о спортивном сотрудничестве с китайской провинцией Хэйлунцзян. В апреле делегация министерства спорта Якутии побывала с рабочим визитом в Харбине.

Гости посетили тренировочные базы настольного тенниса, зимних и летних видов спорта (шорт-трек, конькобежный спорт, фигурное катание), пулевой стрельбы и стрельбы из лука, институты медицинской реабилитации и травматологии, посмотрели тренировки сборных команд провинции Хейлунзцян по боксу, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, тхэквондо, бадминтону.

По итогам визита министр спорта Якутии Георгий Балакшин и начальник Управления спорта провинции Хейлунцзян Ян Тао подписали протокол намерений, согласно которому с помощью китайской стороны в Якутске будет развиваться настольный теннис и шорт-трек. В свою очередь в Китае выбрали приоритетными для себя видами вольную борьбу и лыжный спорт. Заключение основного соглашения запланировано на июнь в Якутске.

Напомним, Китай готовится к первым зимним спортивным играм «Дети Азии» 2019 года в Южно-Сахалинске и зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

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