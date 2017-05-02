Паре и Коварж будут играть за «Автомобилист»

Состав екатеринбургского «Автомобилиста» пополнили два известных в КХЛ легионера.

Контракт на два года с клубом подписал чешский голкипер Якуб Коварж.

Прошлый сезон Якуб провел в «Северстали», отыграл 55 матчей, отразил 1354 броска, оформил два «сухаря».

Коварж неоднократно вызывался в чешские сборные разных возрастов, участвовал в Евротуре, Чемпионате мира и Олимпийских играх. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2006, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2012).

Однолетнее соглашение с «Автомобилистом» подписал канадский нападающий Франсис Паре. Он - бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2004 года, обладатель Кубка Шпенглера 2016, участник Матча всех звезд КХЛ-2017.

