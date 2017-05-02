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Брюсов переизбран членом исполкома UWW-Europe

Источник:  Федерация спортивной борьбы РоссииКомментарии

Делегаты из 39 стран приняли участие в Генеральной ассамблее Европейского комитета борьбы (UWW-Europe), прошедшей 1 мая в Нови-Саде накануне старта чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Основным вопросом в ее повестке были выборы президента UWW-Europe и членов исполкома организации.

Место в исполкоме UWW-Europe в качестве вице-президентов сохранили заместитель председателя Попечительского совета ФСБР Георгий Брюсов, Дина Харенко (Украина), Теодорос Хамакос (Греция) и Карл-Мартин Дитманн (Германия).

Новыми членами исполкома избраны Желько Трайкович (Сербия) и Равзан Пиркалибу (Румыния). После этого члены исполкома единогласно выбрали президентом UWW-Europe Цено Ценов (Болгария), который возглавляет европейский комитет с 1996 года. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь (Белоруссия) стал почетным президентом UWW-Europe.

Отметим, что Георгий Брюсов также возглавляет комиссию «Спорт для всех» Объединенного мира борьбы.

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