Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» – «Анжи»: Болельщики устроили массовую драку перед матчем (видео)

Источник:  ЮгополисКомментарии

Как сообщает издание «Югополис», перед началом матча 26-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Анжи» болельщики обеих команд устроили массовую драку.

Отмечается, что в дело вмешались сотрудники полиции. Согласно источнику, нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.

«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», – прокомментировали «Югополису» в пресс-службе регионального главка полиции, не уточнив количество задержанных и инкриминируемые им правонарушения.

Напомним, игра, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.

Матч

Краснодар - Анжи - 0:0

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)

Предупреждения:

Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Будогосский: Не знаю, что имел в виду «Краснодар», наши арбитры честные и порядочныеГлава департамента и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о заявлении «Краснодара», который выступил с обращением к болельщикам и футбольной общественности в связи с судейством в последних домашних матчах команды.«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей«Краснодар» выступил с заявлением в связи с эпизодами, в которых, по мнению клуба, решения арбитров повлияли или могли повлиять на результаты домашних матчей с «Арсеналом» (2:0) и «Анжи» (0:0).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третий«Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых составляет 31210 человек.В 26-м туре премьер-лиги – лучшая посещаемость с ноябряМатчи 26-го тура премьер-лиги посетили 104821 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 13103 человека. Стадионы заполнились на 54%.Сегодня «Краснодар» сделает два официальных заявленияРуководство «Краснодара» через клубный твиттер анонсировало два заявления, которые будут сделаны в течение сегодняшнего дня.Вячеслав Подберезкин: Не сказал бы, что «Анжи» сыграл так хорошоПолузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после ничьи с «Анжи» в матче 26-го тура РФПЛ признал, что его команда играла в недостаточно быстрый футбол.Виктор Классон: С «Анжи» играли слишком медленно, шаблонно, через центрПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьи в домашнем матче 26-го тура РФПЛ против «Анжи» высказал мнение, что его команда играла слишком медленно и прямолинейно в нападении.Андреас Гранквист: «Краснодар» действовал шаблонно, пытаясь атаковать через центрЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от в матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).Игорь Шалимов: Когда Смолов правильно играет, его закрыть невозможноГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:0).Александр Григорян: «Краснодар» играет так, как никто в РоссииГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).«Краснодар» сыграл вничью на своем поле с «Анжи»Встреча прошла на поле стадиона «Краснодар» и завершилась со счетом 0:0.«Настроение «Анжи»? Вандерфульное!». Огненное интервью Григоряна (видео)«Настроение «Анжи»? Вандерфульное!». Огненное интервью Григоряна (видео)Главный тренер махачкалинского «Анжи» дал огненное интервью перед матчем 26-го тура РФПЛ против «Краснодара».«Краснодар» – «Анжи» – 0:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи».Александр Бубнов: «Краснодар» сильнее «Анжи» по всем компонентам и должен уверенно брать три очкаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром и «Анжи».Роман Орещук: «Краснодару» нужно усиливаться и омолаживатьсяСпортивный директор «Торпедо» Роман Орещук высказался о перспективах «Краснодара» бороться за место в Лиге чемпионов.Греческая жара: экс-форвард «Анжи» в воротах, камбэк с 0:2 и украинский финалГреческая жара: экс-форвард «Анжи» в воротах, камбэк с 0:2 и украинский финал«Советский спорт» – о полуфиналах Кубка Греции, в которых вратаря удалили за затяжку времени, украинец забил, а фавориты вылетели.Три забитых пенальти Хубулова стали повторением советского рекорда 1961 годаВ игре 25-го тура «Анжи» - «Томь» (3:3) произошло редчайшее событие: полузащитник махачкалинцев Арсен Хубулов забил три мяча с одиннадцатиметровой отметки.Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)«Советский спорт» рассказывает о трех футболистах чемпионата России, которые забивали три мяча с пенальти в одном матче.«Расизм в России». Как Киев и Донецк стали частью РФ (видео)«Расизм в России». Как Киев и Донецк стали частью РФ (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Валерий Петраков: У судей свои правилаГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (3:3).
Футбол
Андрей Будогосский: Не знаю, что имел в виду «Краснодар», наши арбитры честные и порядочные
Футбол
Владимир Эштреков: «Локомотив» в финале Кубка не будет играть спустя рукава, но «Урал» будет цепляться
Футбол
«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей
Футбол
КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика