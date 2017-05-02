«Краснодар» – «Анжи»: Болельщики устроили массовую драку перед матчем (видео)
Как сообщает издание «Югополис», перед началом матча 26-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Анжи» болельщики обеих команд устроили массовую драку.
Отмечается, что в дело вмешались сотрудники полиции. Согласно источнику, нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.
«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», – прокомментировали «Югополису» в пресс-службе регионального главка полиции, не уточнив количество задержанных и инкриминируемые им правонарушения.
Напомним, игра, прошедшая 1 мая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Каборе, Торбинский, Петров, Газинский, Подберёзкин (Жоаозиньо, 70), Классон (Перейра, 46), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58)
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эззатоллахи, 64), Яковлев, Будковский (Форбс, 12 Долгов, 81)
Предупреждения:
Перейра, 53; Торбинский, 82 - Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65; Юрченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 мая 18:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция