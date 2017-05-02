Шоу может больше не сыграть до конца сезона
Защитник «Манчестер
Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги,
которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси»
(1:1) на стадионе «Олд Траффорд».
21-летний игрок обороны вышел в стартовом составе команды, но был заменен уже на девятой минуте. Точные сроки восстановления будут известны во вторник по результатам обследования.
Напомним, в начале сезона Шоу выбыл на три недели из-за травмы паха. Теперь защитник может пропустить заключительные матчи «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге и Лиге Европы, а также не сыграть за сборную Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Шотландией. Также маловероятно участие Шоу в Евро-2017 (U21), который пройдет 16-30 июня в Польше.
В ближайших матчах главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью столкнется с кадровыми проблемами в обороне: по-прежнему продолжают восстановление Фил Джонс и Крис Смоллинг, а Эрик Байи также досрочно завершил матч с «Суонси» из-за повреждения.
Напомним, в четверг «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» на стадионе «Балайдос» в Виго.
Матч
Манчестер Юнайтед - Суонси - 1:1 (1:0)
Голы
Руни 45 (1:0 - пен.). Сигурдссон 79 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Валенсия, 9), Байи (Дармиан, 61), Блинд, Лингард, Эррера, Кэррик, Янг, Марсьяль, Руни (Мхитарян, 80), Рэшфорд
Суонси: Фабиански, Кингсли, Ноутон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Ки Сун Ен (Фер, 61), Кэролл, Бриттон (Монтеро, 65 Ольссон, 72), Льоренте, Айю
Предупреждения:
Марсьяль, 18; Лингард, 44 - Бриттон, 15; Фернандес, 89
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
30 апреля 14:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция