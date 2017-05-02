Шоу может больше не сыграть до конца сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».

21-летний игрок обороны вышел в стартовом составе команды, но был заменен уже на девятой минуте. Точные сроки восстановления будут известны во вторник по результатам обследования.

Напомним, в начале сезона Шоу выбыл на три недели из-за травмы паха. Теперь защитник может пропустить заключительные матчи «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге и Лиге Европы, а также не сыграть за сборную Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Шотландией. Также маловероятно участие Шоу в Евро-2017 (U21), который пройдет 16-30 июня в Польше.

В ближайших матчах главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью столкнется с кадровыми проблемами в обороне: по-прежнему продолжают восстановление Фил Джонс и Крис Смоллинг, а Эрик Байи также досрочно завершил матч с «Суонси» из-за повреждения.

Напомним, в четверг «Манчестер Юнайтед» проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» на стадионе «Балайдос» в Виго.