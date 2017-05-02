Мэтт Нисканен: Я ударил Кросби в голову, не желая этого (видео)

Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод из третьего матча серии плей-офф с «Питтсбургом», в котором капитан «Пингвинов» Сидни Кросби получил травму.

– Это не было намеренным ударом. Я видел повторы этого эпизода. Все выглядит очень плохо. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Игрок в такой момент сгибается, склоняется ко льду.

Все произошло быстро, и я попал ему в голову, не желая этого. Я даже не пытался использовать большую силу. Думал, что удар придется где-то на уровне его руки. А он пригнулся, – рассказал Нисканен.

Напомним, Нисканен нанес Кросби два удара в голову во время борьбы за шайбу у ворот «Вашингтона». Капитан «Пингвинз» долгое время пролежал на льду. Затем врачи отвели канадца в раздевалку. Он не смог вернуться на лед.

В результате, «Столичные» сумели дожать соперников в овертайме. Однако в серии по-прежнему впереди «Питтсбург»: 2-1.

Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследования