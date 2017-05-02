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Мэтт Нисканен: Я ударил Кросби в голову, не желая этого (видео)

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод из третьего матча серии плей-офф с «Питтсбургом», в котором капитан «Пингвинов» Сидни Кросби получил травму.

– Это не было намеренным ударом. Я видел повторы этого эпизода. Все выглядит очень плохо. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Игрок в такой момент сгибается, склоняется ко льду.

Все произошло быстро, и я попал ему в голову, не желая этого. Я даже не пытался использовать большую силу. Думал, что удар придется где-то на уровне его руки. А он пригнулся, – рассказал Нисканен.

Напомним, Нисканен нанес Кросби два удара в голову во время борьбы за шайбу у ворот «Вашингтона». Капитан «Пингвинз» долгое время пролежал на льду. Затем врачи отвели канадца в раздевалку. Он не смог вернуться на лед.

В результате, «Столичные» сумели дожать соперников в овертайме. Однако в серии по-прежнему впереди «Питтсбург»: 2-1.

Майк Салливан: О состоянии Кросби можно будет судить только после обследования

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).

Место и дата

02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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