Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оуэн объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не нужен Гризманн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о возможном трансфере в английский клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции перейдет в стан «красных дьяволов» грядущим летом.

«Вне всяких сомнений, Гризманн является блестящим игроком. Однако, прежде, чем его приглашать, «Манчестер Юнайтед» должен хорошенько подумать. Почему? Потому что в команде есть Маркус Рэшфорд. 

Этот парень нуждается в поддержке Жозе Моуринью. Ему просто нужно время. Очевидно, что Рэшфорд может стать ведущим игроком своей команды на ближайшие годы, но для этого тренер должен ему сказать: «Ты все делаешь правильно и станешь основным игроком для меня», – приводит слова Оуэна BT Sports.

Читайте также:

Жозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш график

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гризманн рассчитывает подписать пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»По информации британских СМИ, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» будущим летом.Кто круче – Гризманн или Роналду? Анонс матча «Реал» – «Атлетико»Кто круче – Гризманн или Роналду? Анонс матча «Реал» – «Атлетико»«Советский спорт» представляет первый полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».«Барселона» рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину«Барселона» определилась с кандидатами на позицию крайнего защитника, если переговоры с «Арсеналом» о возвращении Эктора Бельерина не увенчаются успехом.Мино Райола: Операция Ибрагимовича прошла успешно, его карьере ничто не угрожаетАгент Мино Райола убежден в том, что нападающий Златан Ибрагимович сможет продолжить карьеру после операции на колене.Ибрагимович перенес операцию на коленеНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно прооперирован, сообщает Sky Sports.ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Ботафого»Московский ЦСКА проявляет интерес к бразильскому нападающему Сассе, выступающему за «Ботафого», сообщает Extra Online.«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться ШмейхелемГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может перейти в «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью: Возможно, на матч с «Кристал Пэлас» выставим резервный составГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что рассматривает вариант сыграть резервным составом в матче последнего тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас».«Тоттенхэм» готов продать Уокера в «Манчестер Сити»Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Mirror.«Барселона» готова потратить 100 миллионов на двух крайних защитников и центрального полузащитникаРуководство «Барселоны» определилось с позициями, на которые в межсезонье будут подписаны новые игроки.«Барселона», «МЮ» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за игрока «ПСЖ»Защитник «ПСЖ» Маркиньос может покинуть чемпионат Франции по окончании сезона. Об этом сообщает Telefoot.Лоренсо Инсинье: Надеюсь, Мертенс подпишет новый контракт с «Наполи»Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье выразил надежду, что его партнер по клубу Дрис Мертенс останется в итальянском клубе.Жозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш графикЖозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш графикГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с клубной пресс-службой после ничейного матча с «Суонси» в 35-м туре АПЛ (1:1).Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» голкипера «Реала»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает поиски усиления вратарской линии. Об этом сообщает Don Balon.Жозе Моуринью: Сейчас мои игроки не могут дойти от кровати до туалета, не сломав ногуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на большое количество травм в своей команде.«Манчестер Юнайтед» установил клубный рекорд по ничьим в премьер-лиге«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Суонси» (1:1) в матче 35-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».Кессие хочет перейти в «Милан», а не «Рому»Полузащитник «Аталанты» Франк Кессие хочет продолжить карьеру в «Милане» несмотря на то, что у его нынешнего клуба уже есть договоренность о трансфере с «Ромой».Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.«МЮ» сыграл вничью с «Суонси» на «Олд Траффорд», пропустив на 79-й минутеФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура английской премьер-лиги разошлись миром с «Суонси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник Уэйн Руни, который вышел в стартовом составе и отличился с пенальти, а на 79-й минуте игры хавбек Гилфи Сигурдссон со стандарта сравнял счет, который был назначен за фол все того же Руни. Таким образом, «красные дьяволы» выходят продолжают занимать 5-е место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», который проведет свою игру 35-го тура против «Мидлсборо» сегодня (начало матча – 16.05 мск). На счету «лебедей» – 31 балл и 18-е место. В следующем туре команда Жозе Моуринью 7 мая сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом», а подопечные Пола Клемента днем ранее примут в родных стенах «Эвертон». Добавим, что в этом матче травмировались сразу два защитника «МЮ» – Эрик Байи и Люк Шоу.
Футбол
Владимир Эштреков: «Локомотив» в финале Кубка не будет играть спустя рукава, но «Урал» будет цепляться
Футбол
«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей
Футбол
КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби
Футбол
Оздоев и Дюрица пожелали удачи «Локомотиву» в финале Кубка России
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Майкл Оуэн
Майкл Оуэнвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы