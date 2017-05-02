Оуэн объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не нужен Гризманн

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о возможном трансфере в английский клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции перейдет в стан «красных дьяволов» грядущим летом.

«Вне всяких сомнений, Гризманн является блестящим игроком. Однако, прежде, чем его приглашать, «Манчестер Юнайтед» должен хорошенько подумать. Почему? Потому что в команде есть Маркус Рэшфорд.

Этот парень нуждается в поддержке Жозе Моуринью. Ему просто нужно время. Очевидно, что Рэшфорд может стать ведущим игроком своей команды на ближайшие годы, но для этого тренер должен ему сказать: «Ты все делаешь правильно и станешь основным игроком для меня», – приводит слова Оуэна BT Sports.

Читайте также:



Жозе Моуринью: Глупо критиковать «Манчестер Юнайтед», посмотрите на наш график