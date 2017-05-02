Белов, Пестунов, Рой и Новотны покинули «Трактор»

«Трактор» объявил об уходе четырех игроков. В других клубах продолжат карьеру защитник Николай Белов, а также Иржи Новотны, Дмитрий Пестунов и Дерек Рой.

29-летний Белов провел в «Тракторе» один сезон и в 62 матчах отметился 16 (8+8) очками при показателе полезности «–1» и 33 минутах штрафа.

33-летний Новотны подписал контракт с клубом в декабре 2016 года. В 27 матчах он набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа.

32-летний Пестунов вернулся в «Трактор» в октябре 2014 года и не пропустил ни одного матча команды в регулярном чемпионате и плей-офф нынешнего сезона. В 66 матчах на его счету 27 (12+15) очков при показателе полезности «0» и 50 минутах штрафа.

33-летний канадец Рой перешел в «Трактор» из «Авангарда» в ноябре прошлого года. В клубе из Челябинска он набрал 12 (6+6) очков в 40 матчах при показателе полезности «+1» и 28 минутах штрафа.

Ранее сообщалось о том, что Рой может вернуться в швейцарский «Берн», в котором выступал в сезоне 2015/2016.