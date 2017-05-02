Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Белов, Пестунов, Рой и Новотны покинули «Трактор»

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

«Трактор» объявил об уходе четырех игроков. В других клубах продолжат карьеру защитник Николай Белов, а также Иржи Новотны, Дмитрий Пестунов и Дерек Рой.

29-летний Белов провел в «Тракторе» один сезон и в 62 матчах отметился 16 (8+8) очками при показателе полезности «–1» и 33 минутах штрафа.

33-летний Новотны подписал контракт с клубом в декабре 2016 года. В 27 матчах он набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «–1» и 20 минутах штрафа.

32-летний Пестунов вернулся в «Трактор» в октябре 2014 года и не пропустил ни одного матча команды в регулярном чемпионате и плей-офф нынешнего сезона. В 66 матчах на его счету 27 (12+15) очков при показателе полезности «0» и 50 минутах штрафа.

33-летний канадец Рой перешел в «Трактор» из «Авангарда» в ноябре прошлого года. В клубе из Челябинска он набрал 12 (6+6) очков в 40 матчах при показателе полезности «+1» и 28 минутах штрафа.

Ранее сообщалось о том, что Рой может вернуться в швейцарский «Берн», в котором выступал в сезоне 2015/2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Паре и Коварж будут играть за «Автомобилист»Состав екатеринбургского «Автомобилиста» пополнили два известных в КХЛ легионера.Николай Белов: Главное правило – пока шайба у нас, нам не забьютНиколай Белов: Главное правило – пока шайба у нас, нам не забьютБывший защитник «Трактора», который находится в статусе свободного агента, ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Вячеслав Буравчиков: Надеюсь, что в будущем «Крылья Советов» возродятсяДвукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Буравчиков высказался о возрождении «Крыльев Советов».Защитник «Металлурга» Антипин продолжит карьеру в Северной Америке, Семин и Сантала покидают клубМагнитогорский «Металлург» подтвердил информацию о том, что защитник Виктор Антипин покидает команду по окончании текущего сезона.Игорь Ларионов: Планы и мысли Якупова связаны с НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ныне работающий агентом, поделился мнением о будущем своего клиента Наиля Якупова.Муршак, Лисутин и Паршин перешли в «Торпедо»Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании контрактов с нападающими Денисом Паршиным, Сергеем Смуровым и Яном Муршаком, вратарем Иваном Лисутиным, а также защитником Максимом Кондратьевым. Сроки подписанных соглашений на официальном сайте «Торпедо» не уточняются.Хоккеист сборной России стал врагом народа в Новосибирске – и попал в армиюХоккеист сборной России стал врагом народа в Новосибирске – и попал в армиюЦСКА устроил фурор на рынке свободных агентов, резко усилив состав. Дело за малым – найти главного тренера.Защитник «Витязя» Ержабек подписал контракт с «Монреалем»«Монреаль» подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте «Канадиенс».«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океан«Пора валить? Эмиграция из России». Почему многие хоккеисты поехали за океанЭто похоже на девятый вал! Мы уже сбились со счету, сколько молодых хоккеистов решили уехать в НХЛ. И ведь их можно понять.Защитник Пашнин возвращается в ЦСКАЦСКА достиг договоренности с защитником Михаилом Пашниным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.Голкипер «Спартака» Беспалов заключил новый контракт с клубомГолкипер «Спартака» Никита Беспалов заключил новый контракт с красно-белыми. Об этом сообщает официальный сайт команды.Трямкин подписал с «Автомобилистом» контракт на три годаЗащитник Никита Трямкин подписал трехлетний контракт с «Автомобилистом», сообщил директор клуба Максим Рябков.Доминик Фурх: Очень хочу добиться с «Авангардом» успехаВратарь «Авангарда» Доминик Фурх прокомментировал заключение новго контракта с омской командой.«Авангард» подписал новый контракт с ЛемтюговымФорвард «Авангарда» Николай Лемтюгов продолжит карьеру в омском клубе. 31-летний нападающий подписал с «ястребами» новый контракт на два года.Вратарь Проскуряков продолжит карьеру в «Югре»«Югра» заключила однолетний контракт с вратарем Ильей Проскуряковым, сообщается на официальном сайте клуба.Шикин продлил контракт с «Сочи» на два годаГолкипер Дмитрий Шикин продолжит выступать за «Сочи». 25-летний вратарь принял квалификационное предложение «леопардов» и подписал двусторонний контракт сроком на два года.Бурдасов перейдет в ЦСКА, «Авангард» получит Кугрышева и КошелеваФорвард «Авангарда» Антон Бурдасов продолжит карьеру в ЦСКА. В результате обмена игроками «ястребов» станут Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев, сообщает «Р-Спорт».Капризов в ЦСКА! И это очень хорошо и для КХЛ, и для сборной РоссииКапризов в ЦСКА! И это очень хорошо и для КХЛ, и для сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко комментирует переезд талантливого форварда Кирилла Капризова из Уфы в Москву.ЦСКА перезаключил контракт с Плэттом на новых условияхЦСКА перезаключил контракт с нападающим Джеффом Плэттом на новых условиях, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.Защитник Виробьев и нападающий Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКАЗащитник Кирилл Виробьев и нападающий Вадим Хлопотов возвращаются из «Сибири» в ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.
Футбол
Андрей Будогосский: Не знаю, что имел в виду «Краснодар», наши арбитры честные и порядочные
Футбол
Владимир Эштреков: «Локомотив» в финале Кубка не будет играть спустя рукава, но «Урал» будет цепляться
Футбол
«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей
Футбол
КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Дерек Рой
Дерек Ройвсе новости
Николай Белов
Николай Беловвсе новости
Иржи Новотны
Иржи Новотнывсе новости
Дмитрий Пестунов
Дмитрий Пестуноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости