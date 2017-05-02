Гризманн рассчитывает подписать пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

По информации британских СМИ, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» будущим летом.

Гризманн рассчитывает получить в английском клубе пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. Такой оклад может сделать француза самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Если «Манчестер Юнайтед» сможет купить Гризманна за 90 миллионов евро, суммарные затраты клуба на трансфер и выполнение условий личного контракта составят около 155 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Антуан связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до конца июня 2021 года.

Сегодня «Атлетико» сыграет с «Реалом» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2016/17.

