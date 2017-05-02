Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Рейнджерс- : -Оттава
Футбол  Урал- : -Локомотив
Футбол  Реал- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гризманн рассчитывает подписать пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Daily MailКомментарии

По информации британских СМИ, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» будущим летом. 

Гризманн рассчитывает получить в английском клубе пятилетний контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. Такой оклад может сделать француза самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Если «Манчестер Юнайтед» сможет купить Гризманна за 90 миллионов евро, суммарные затраты клуба на трансфер и выполнение условий личного контракта составят около 155 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Антуан связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до конца июня 2021 года.

Сегодня «Атлетико» сыграет с «Реалом» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2016/17.

Матч

Реал - Атлетико

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оуэн объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не нужен ГризманнБывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о возможном трансфере в английский клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.Кто круче – Гризманн или Роналду? Анонс матча «Реал» – «Атлетико»Кто круче – Гризманн или Роналду? Анонс матча «Реал» – «Атлетико»«Советский спорт» представляет первый полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико».Шоу может больше не сыграть до конца сезонаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, скорее всего, пропустит концовку сезона из-за травмы ноги, которую он получил в воскресенье в матче 35-го тура премьер-лиги с «Суонси» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».«Атлетико» силен, но у нас есть свои козыри». Зидан готовится дать бой Симеоне«Атлетико» силен, но у нас есть свои козыри». Зидан готовится дать бой СимеонеГлавный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.«Барселона» рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину«Барселона» определилась с кандидатами на позицию крайнего защитника, если переговоры с «Арсеналом» о возвращении Эктора Бельерина не увенчаются успехом.Мино Райола: Операция Ибрагимовича прошла успешно, его карьере ничто не угрожаетАгент Мино Райола убежден в том, что нападающий Златан Ибрагимович сможет продолжить карьеру после операции на колене.Диего Симеоне: Очень надеюсь, что судья в нашем матче с «Реалом» будет незаметенГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне надеется на то, что работа судей не повлияет на результат матча команды с «Реалом».Ибрагимович перенес операцию на коленеНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно прооперирован, сообщает Sky Sports.«Реал» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионом «Реал» сыграет с «Атлетико».Шайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утраШайбы Кузнецова и Малкина, красивый гол Джана и Бобровский номинант на «Харт Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Юрген Клопп: Мы многое сделали для победы над «Уотфордом»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Уотфордом» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.Петр Чех: Я чувствую злость и огорчение из-за поражения «Тоттенхэму»Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.Эмре Джан: Я забил свой лучший мяч в жизни (видео)Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, забивший красивый победный мяч в ворота «Уотфорда» в матче 35-го тура чемпионата Англии, рассказал о том, как у него это получилось.Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»Футболисты «Уотфорда» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии уступили «Ливерпулю».«Севилья» в гостях уступила «Малаге»Футболисты «Малаги» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Севилье».Примера. 35-й тур. «Малага» обыграла «Севилью» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».АПЛ. 35-й тур. «Уотфорд» уступил «Ливерпулю» и другие матчиРезультаты 35-го тура чемпионата Англии.Феррейра-Карраско сможет сыграть в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»Полузащитник «Атлетико» и сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско сможет сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.Зинедин Зидан: Завидую Роналдо и Роналду, моя статистика не столь яркаГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что испытывается зависть к достижениям экс-форварда сборной Бразилии Роналдо и нападающего своей команды Криштиану Роналду.Диего Годин: Мы много знаем о «Реале» и извлекли уроки из предыдущих пораженийЗащитник «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».
Футбол
Андрей Будогосский: Не знаю, что имел в виду «Краснодар», наши арбитры честные и порядочные
Футбол
Владимир Эштреков: «Локомотив» в финале Кубка не будет играть спустя рукава, но «Урал» будет цепляться
Футбол
«Краснодар»: Предлагаем клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей
Футбол
КДК РФС накажет ЦСКА и «Спартак» за поведение болельщиков во время дерби
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости