Денис Казанский: В сочинском аэропорту нет и намека на Кубок, неправильно это

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный финалу Кубка России.

Напомним, в решающей игре встретятся московский «Локомотив» и «Урал». Матч состоится сегодня и стартует в 18.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

«В сочинском аэропорту нет и намека на Кубок. Как-то неправильно это», – написал Казанский.

В сочинском аэропорту нет и намёка на Кубок. Как-то неправильно это. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 2 мая 2017 г.