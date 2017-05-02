Денис Казанский: В сочинском аэропорту нет и намека на Кубок, неправильно это
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный финалу Кубка России.
Напомним, в решающей игре встретятся московский «Локомотив» и «Урал». Матч состоится сегодня и стартует в 18.45 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
«В сочинском аэропорту нет и намека на Кубок. Как-то неправильно это», – написал Казанский.
В сочинском аэропорту нет и намёка на Кубок. Как-то неправильно это.— Kazansky Den (@kazanskyden79) 2 мая 2017 г.
Матч
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция
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