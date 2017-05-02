Количество игроков в Hearthstone достигло 70 миллионов
Компания Blizzard сообщила, что аудитория карточной игры Hearthstone достигла отметки в 70 миллионов игроков.
Мы благодарны, что у Hearthstone столько поклонников.— Hearthstone Россия (@Hearthstone_ru) 2 мая 2017 г.
Зайдите в игру, чтобы получить 3 бесплатных комплекта карт «Экспедиции в Ун'Горо»! pic.twitter.com/7H2mdsuPdh
Hearthstone — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard Entertainment и распространяемая по модели free-to-play. Игра была выпущена для персональных компьютеров 11 марта 2014 года. Позже она была портирована на платформы iOS и Android.
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