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Количество игроков в Hearthstone достигло 70 миллионов

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Компания Blizzard сообщила, что аудитория карточной игры Hearthstone достигла отметки в 70 миллионов игроков.

Hearthstone — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, разработанная компанией Blizzard Entertainment и распространяемая по модели free-to-play. Игра была выпущена для персональных компьютеров 11 марта 2014 года. Позже она была портирована на платформы iOS и Android. 

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