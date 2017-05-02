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Игорь Чугайнов: Для «Урала» финал Кубка – это матч жизни

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Игорь Чугайнов в преддверии финала Кубка России в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему «Урал» будет более мотивированным в этом матче и объяснил, почему «железнодорожники» все равно являются фаворитами.

– Фаворит в матче есть. На мой взгляд, «Локомотив». Это более опытный клуб, более сбалансированный состав. Но финал – это одна игра, здесь может случиться всякое. С этой позиции, шансы команд примерно равные. Но все равно чуть более предпочтительно до игры смотрится «Локомотив».

Для «Урала» финал Кубка – это матч жизни. Может быть, у них такой игры больше не будет. Команда это прекрасно понимает. У «Урала» в этом матче мотивация должна быть гораздо выше. Клуб из Екатеринбурга может победить «Локомотив» как раз за счет своей мотивации. Мотивированный человек может творить чудеса. Игра состоит из эпизодов. Например, вратарь вытащил сумасшедший матч, сколько раз мы это наблюдали. Или нападающий забил гол из казалось бы невозможной ситуации. В финале все может быть. Считаю, что «Урал» способен победить за счет самоотдачи и выигранным единоборствам.

Готов ли «Урал» к еврокубкам? Если команда выиграет Кубок России, то значит готова. Вспомните «Спартак», который попал в еврокубки и проиграл Кипру. Изначально никто бы не сказал, что именно «Ростов» принесет больше всего очков в копилку России в рейтинге УЕФА. Все ставили на «Зенит» и «Краснодар». Так что сейчас нельзя говорить, готов ли «Урал» к Лиге Европы. Для екатеринбургских болельщиков будет интересно увидеть в городе не только российские команды, но и зарубежные. Это тоже определенная мотивация для футболистов «Урала», – сказал Чугайнов. 

Напомним, что игра состоится сегодня, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало - в 18:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.   

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок России-2016/17?

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