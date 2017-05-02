Сборная России по Ашихара-каратэ завоевала Кубок Евразии

На Кубке Евразии, прошедшем в этот раз в Венгрии, сборная России по Ашихара-каратэ стала победителем, находясь в явном меньшинстве

Сборная России в составе 29-ти спортсменов, завоевала 46 медалей (золотые - 24, серебряные - 16, бронзовые - 6), оставив на втором и на третьем местах сборные Румынии и Венгрии в составе 41-го и 53-х спортсменов соответственно.

В турнире принимали участие команды из Австрии, Венгрии, России, Румынии, Дании, Германии, Италии, Испании, Сербии, Черногории, Чехии, Польши, Турции и т.д.

Сборная России начала принимать участие в Кубке Евразии с 2013 года. В 2013-м и 2014-м годах российская сборная становилась чемпионом турнира, в 2015 и 2016 годах – вице-чемпионом. Необходимо отметить, что наша команда, как и наши судьи традиционно находится в численном меньшинстве. Особенно по отношению к своим основным конкурентам – Румынии и Венгрии, на территории которых чаще всего проводятся турниры, что делало победы россиян еще труднее.